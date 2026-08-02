Нововведения утвердил Центральный банк

02 августа 2026, 15:05, ИА Амител

ОСАГО / Фото: amic.ru

С 1 августа в России начали действовать обновленные правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), утвержденные Центробанком РФ, сообщают "Известия".

Теперь водители могут вернуть часть стоимости полиса при отказе от него до даты начала действия. Ранее уплаченные деньги не возвращались, а по новым правилам страховая компания произведет возврат за вычетом расходов на ведение дела.

«Из правил исключили фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников ДТП. Вместо этого появилась отсылка к федеральному закону», — пишет издание.

При оформлении европротокола выплаты составляют:

до 400 тыс. рублей — если отсутствуют разногласия и есть фотофиксация;

до 200 тыс. — при фотофиксации и наличии разногласий;

до 100 тыс. — без фотофиксации и отсутствия разногласий.

Оформить аварию по европротоколу невозможно, если у участников есть разногласия и отсутствует фотофиксация.

Также скорректирован перечень документов, необходимых для заключения договора ОСАГО супругами погибших участников специальной военной операции, которые используют семейный автомобиль.