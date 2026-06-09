Страховщики заявили о готовности обеспечить стопроцентную доступность полисов ОСАГО

Эксперты страхового рынка обсудили развитие отрасли, цифровые сервисы и новые подходы к работе с клиентами

09 июня 2026, 10:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На XXI Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков, которая прошла в Москве 26 мая, эксперты обсудили перспективы развития отрасли и меры, которые помогут сделать страховые услуги более удобными для граждан. Одной из ключевых тем стало совершенствование системы ОСАГО и повышение доступности страховых продуктов. В рамках круглого стола, посвященного будущему страхования, участники также говорили о сотрудничестве с цифровыми платформами, развитии новых сервисов и появлении современных страховых продуктов.

Страховщики готовы расширять доступность ОСАГО

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отметил, что перед отраслью стоят масштабные задачи, одной из которых является дальнейшее развитие рынка.

«Мы сейчас обсуждаем очень масштабную для страхового сообщества цель — увеличить сборы страховых премий до 6 триллионов рублей», — сказал он.

По словам главы РСА, в последние годы страховой рынок стал внимательнее относиться к запросам клиентов. В частности, в сегменте обязательного автострахования компании готовы обеспечить стопроцентную доступность полисов ОСАГО для всех категорий автовладельцев.

Особое внимание участники конференции уделили вопросам урегулирования страховых случаев.

По мнению директора по защите активов РСА Сергея Ефремова, именно скорость и удобство получения компенсации во многом определяют отношение клиента к страховой компании.

«Что такое вообще страхование? Это, в первую очередь, урегулирование убытков. И любой потребитель оценивает страховую компанию по тому, насколько ему комфортно получать компенсацию после страхового события», — отметил Сергей Ефремов.

Он считает, что более раннее подключение страховщика к работе с клиентом помогло бы сократить количество мошеннических схем и спорных ситуаций.

Реформа ОСАГО получила поддержку потребителей

О важности дальнейшего совершенствования обязательного автострахования говорили и представители общественных движений.

Как сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, исследования показывают, что граждане положительно оценивают изменения, происходящие в системе ОСАГО.

«Мы видим, что граждане поддерживают идею расширения лимитов выплат. Также граждане хотят справедливых тарифов и уверенности в том, что на дороге им не встретится водитель без ОСАГО», — уточнила Лазарева.

В Народном фронте также поддерживают старт работы системы выявления автомобилей без ОСАГО с помощью дорожных камер, развитие натурального возмещения ущерба и усиление борьбы со страховым мошенничеством.

Кроме того, по мнению экспертов, после ДТП именно страховая компания должна первой связываться с потерпевшим и предлагать понятный механизм урегулирования убытков.

Выплаты растут, а стоимость полиса остается стабильной

По данным Российского союза автостраховщиков, средний размер выплат по ОСАГО продолжает увеличиваться. За последние два года этот показатель вырос на 27,2%, а за три года — на 43,3%.

При этом средняя стоимость полиса остается примерно на прежнем уровне. В РСА связывают это с реформой индивидуализации тарифов, которая позволяет аккуратным водителям получать существенные скидки, а для нарушителей устанавливать более высокую стоимость страховки.

«Именно этот подход стимулирует ответственное вождение, а конкуренция между страховщиками за добросовестных водителей позволяет сдерживать рост цен на ОСАГО», — подчеркнул Евгений Уфимцев.

По итогам дискуссии участники конференции пришли к выводу, что современный страховой рынок становится все более ориентированным на человека, а качество сервиса и доверие клиентов постепенно превращаются в главный фактор развития отрасли.

Как ранее сообщал amic.ru, также на конференции по страхованию эксперты обсудили перспективы роста российского страхового рынка. По мнению участников, развитию отрасли должны способствовать повышение качества услуг, цифровизация, внедрение искусственного интеллекта, расширение добровольного страхования и формирование культуры управления рисками среди граждан.