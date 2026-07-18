Женщина ушла за ягодами в заброшенное садоводство

18 июля 2026, 21:00, ИА Амител

Найденная пенсионерка со своим близким человеком / Фото: "ЛизаАлерт"

В Новоалтайске успешно завершился поиск 76-летней пенсионерки, которая потерялась в заброшенном садоводстве Первомайского района. Как сообщает региональное отделение отряда "ЛизаАлерт", найти женщину удалось благодаря местным жителям.

Инцидент произошел 15 июля: пожилая женщина отправилась за ягодами и не смогла самостоятельно вернуться домой. Из-за проблем с памятью она не могла назвать свой точный маршрут, а мобильного телефона при ней не оказалось.

После того как родственники обратились за помощью, поисковики начали подготовку к выезду и распространили ориентировку. Именно эти листовки помогли двум местным жителям опознать пенсионерку.

«Местные жители увидели ориентировку в интернете, заметили на остановке растерянного человека, сопоставили — узнали ту самую пропавшую. Посадили к себе, чтобы отвезти домой, и уже сами позвонили на горячую линию "ЛизаАлерт". Просто наш экипаж оказался в этом месте на несколько минут раньше, чем информация прошла по цепочке в штаб», — написали в соцсетях отряда.

Добровольцы из отряда "ЛизаАлерт" подтвердили личность пропавшей и обеспечили безопасную встречу с семьей.