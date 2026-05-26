Незаконный запуск квадрокоптера обернулся наказанием для жителя Алтая
Мужчина нарушил федеральные правила использования воздушного пространства
26 мая 2026, 07:25, ИА Амител
В Республике Алтай местного жителя привлекли к административной ответственности за незаконный запуск квадрокоптера. Нарушение выявила Горно-Алтайская транспортная прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в апреле этого года житель Шебалинского района запускал беспилотник над селом Черга без разрешения органа местного самоуправления.
Тем самым мужчина нарушил федеральные правила использования воздушного пространства.
По инициативе транспортного прокурора его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ — нарушение правил использования воздушного пространства.
08:20:21 26-05-2026
Скоро будем дышать через раз. Что было бы если у каждого жителя этого села был бы квадрокоптер? Орган местного самоуправления сошел бы с ума?
08:44:23 26-05-2026
Просто для интереса - в Чергинской администрации есть спецы по безопасности полетов?, кто и что согласует, с кем?....
09:25:24 26-05-2026
Какое ужастное преступление выявили над мирным небом Черги. Но почему никто не штрафует тех, кто запускает беспилотники по Белгородской области? Нужно всю республиканскую транспортную прокуратуру отправить туда, пусть там работают и укров штрафуют.
11:16:28 26-05-2026
Гость (09:25:24 26-05-2026) Какое ужастное преступление выявили над мирным небом Черги. ... За это, как говорится можно и по мусалу получить, а здесь простой раб, можно драть, как Сидорову козу.
08:45:32 27-05-2026
Гость (09:25:24 26-05-2026) Какое ужастное преступление выявили над мирным небом Черги. ... Как не штрафуют? Там в ответ летит по всей территории вон последний раз по хорошо им прилетело