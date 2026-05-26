Незаконный запуск квадрокоптера обернулся наказанием для жителя Алтая

Мужчина нарушил федеральные правила использования воздушного пространства

26 мая 2026, 07:25, ИА Амител

БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Республике Алтай местного жителя привлекли к административной ответственности за незаконный запуск квадрокоптера. Нарушение выявила Горно-Алтайская транспортная прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в апреле этого года житель Шебалинского района запускал беспилотник над селом Черга без разрешения органа местного самоуправления.

Тем самым мужчина нарушил федеральные правила использования воздушного пространства.

По инициативе транспортного прокурора его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ — нарушение правил использования воздушного пространства.