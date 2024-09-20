Николаю Дроздову грозит полная слепота
Ведущий пожаловался, что видит все как в тумане
20 сентября 2024, 19:00, ИА Амител
Легендарному российскому телеведущему Николаю Дроздову грозит полная слепота. Об этом сообщает "360" со ссылкой на Mash.
По информации телеграм-канала, несколько дней назад он сам обратился к врачам и пожаловался на то, что стал видеть все "как в тумане". Дроздов напомнил, что больше десяти лет назад из-за катаракты ему прооперировали оба глаза. Удалили хрусталики и вставили вместо них импланты.
Специалисты диагностировали у него прогрессирующую глаукому. Из-за этой болезни полностью слепнут 30% пациентов.
Напомним, что в прошлый раз о проблемах со здоровьем у Дроздова сообщалось осенью 2023 года. Тогда он прошел плановый осмотр в больнице после жалоб на слабость. Медики приняли решение госпитализировать его для наблюдений, а через день выписали.
До этого, в январе 2023 года, ведущий попал в больницу с тяжелым переломом. Он провел некоторое время в больнице.
21:24:10 20-09-2024
есть вариант обработки лазером полости где стоят импланты, сразу будет зрение отличное, это так бывает лет через 7 после имплантации. есть вариант пристреливания лазером сетчатки, ангиопрофилактика и тд. но Глаукома увы неизлечима....тут при правильной нагрузке и лечении можно поддерживать лет 15 запросто.
22:13:28 20-09-2024
Когда-то бабушке, практически ослепшей, ей было уже в районе 80, делали операцию катаракты. В то время ещё не использовали искусственные хрусталики. Но после медицинского вмешательства она стала видеть великолепно, а хирурга Лебедеву просто боготворила до конца своей жизни. А вот про импланты хрусталиков не доводилось слышать хорошее, люди говорят, что изображение мутное. Хотя, может, мастерство врачей стало хуже.
08:32:41 21-09-2024
Гость (22:13:28 20-09-2024) Когда-то бабушке, практически ослепшей, ей было уже в районе... я вам открою "тайну": операция катаракты, как вы ее называете, и есть замена хрусталика. других операций по этому поводу не бывает.
катаракта- это помутнение хрусталика. его меняют и человек снова видит. все просто.
11:31:49 21-09-2024
Элен без ребят (08:32:41 21-09-2024) я вам открою "тайну": операция катаракты, как вы ее называет... Лучше я вам открою тайну, мракобесная бездетная Эллен, до возникновения замены хрусталика использовались другие медицинские технологии. Искусственные хрусталики в России стали ставить лишь в этом веке.
12:09:02 21-09-2024
Гость (11:31:49 21-09-2024) Лучше я вам открою тайну, мракобесная бездетная Эллен, до во... "мракобесная бездетная Эллен"
смешно. пиши еще, но не забывай лекарства принимать))
16:55:09 21-09-2024
Элен без ребят (12:09:02 21-09-2024) "мракобесная бездетная Эллен"смешно. пиши еще, но не заб... Так напиши, чем же тебя, болезную, лечат, что всем рекомендуешь свои лекарства. Ещё и советуешь не забывать принимать! Деменция замучила? В твоем возрасте от этого не спастись! )))
11:40:12 21-09-2024
Элен без ребят (08:32:41 21-09-2024) я вам открою "тайну": операция катаракты, как вы ее называет... Замена хрусталика - один из видов операции катаракты, широко используется из-за простоты процедуры, не требующей высококвалифицированных хирургов. Но лично мне не доводилось встретить человека, который бы хорошо видел после замены. Все жалуются на мутное изображение. Смысл операции катаркты в том, чтобы убрать пленку с хрусталика. Сейчас её разрушают ещё и с помощью лазера.
12:06:28 21-09-2024
Гость (11:40:12 21-09-2024) Замена хрусталика - один из видов операции катаракты, широк... единственный признанный во всем мире способ лечения катаракты — удаление старого помутневшего хрусталика и замена его искусственным. это всё. нет никакой пленки, тк мутнеет сам хрусталик из-за белковых отложений. учите матчасть.
21:27:07 21-09-2024
Гость (11:40:12 21-09-2024) Замена хрусталика - один из видов операции катаракты, широк... какую ерунду пишут не разбираясь вообще в этом! у меня отец с этими проблемами (картаракта, отслойка сетчатки, профилактика помутнения иск.хрусталик в полости и пр.) лечится и делает коррекцию у великолепных хирургов Трансмаша но в частной клинике их хирургов - напротив. Зрение отличное, ввиду его диагноза. ему 79
22:30:43 20-09-2024
Возраст.
И это печально.
07:49:43 21-09-2024
Мощный дед. Дай бог много лет еще пожить. И пожить полной жизнью.
08:34:19 21-09-2024
дядя Коля, вся страна вам желает здоровья!
15:45:58 21-09-2024
Кхм... (22:30:43 20-09-2024) Возраст.И это печально.... знаю, кому в 48 поменяли хрусталики, на обеих глазах. как бы не так уж и возраст.
21:28:03 21-09-2024
Гость (15:45:58 21-09-2024) знаю, кому в 48 поменяли хрусталики, на обеих глазах. как бы... сходите на лазерную чистку в "Трансмаш" больнице!
21:08:50 22-09-2024
Гость (21:28:03 21-09-2024) сходите на лазерную чистку в "Трансмаш" больнице! ... Можно подробности?
21:53:05 22-09-2024
Гость (21:28:03 21-09-2024) сходите на лазерную чистку в "Трансмаш" больнице! ... а зачем мне туда идти? на всякий случай что ли?