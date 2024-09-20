Ведущий пожаловался, что видит все как в тумане

20 сентября 2024, 19:00, ИА Амител

Николай Дроздов / Кадр из видео

Легендарному российскому телеведущему Николаю Дроздову грозит полная слепота. Об этом сообщает "360" со ссылкой на Mash.

По информации телеграм-канала, несколько дней назад он сам обратился к врачам и пожаловался на то, что стал видеть все "как в тумане". Дроздов напомнил, что больше десяти лет назад из-за катаракты ему прооперировали оба глаза. Удалили хрусталики и вставили вместо них импланты.

Специалисты диагностировали у него прогрессирующую глаукому. Из-за этой болезни полностью слепнут 30% пациентов.

Напомним, что в прошлый раз о проблемах со здоровьем у Дроздова сообщалось осенью 2023 года. Тогда он прошел плановый осмотр в больнице после жалоб на слабость. Медики приняли решение госпитализировать его для наблюдений, а через день выписали.

До этого, в январе 2023 года, ведущий попал в больницу с тяжелым переломом. Он провел некоторое время в больнице.