Никто кроме нас. За благоустройство каких территорий призывают голосовать барнаульцы

В онлайн-голосовании участвуют 37 объектов, но победитель будет только один

05 мая 2023, 18:16, ИА Амител

Жители Барнаула выбирают общественные территории, которые приведут в порядок в 2024 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В онлайн-голосовании участвуют 37 объектов, но победитель будет только один. Вернее, два: кроме территорий, которые находятся в районах, жители нашего города проголосуют и за дизайн-проект третьего этапа парка "Юбилейный".

На благоустройство по федеральной программе претендуют среди прочих Сиреневый бульвар, который находится рядом с поликлиникой № 14, и зелёная зона по проезду Полюсному.

К территории Сиреневого бульвара примыкает три корпуса поликлиники № 14. Здесь всегда много взрослых и детей. Сотрудники поликлиники и местные жители своими силами проводят здесь субботники, но площадка нуждается в обновлении и благоустройстве, чтобы тут было приятно гулять и отдыхать.

Главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов отмечает, что от жителей микрорайона поступает много обращений с просьбой привести Сиреневый бульвар в порядок.

Жители микрорайона по Полюсному проезду уверены: в голосовании должен выиграть именно этот участок. Ведь по этой территории часто гуляют гости Барнаула.

"Это въезд и выезд из города. Давайте проголосуем, чтобы эту территорию привели в порядок, а мы бы его поддерживали. Это было бы прекрасно: зелёный, освещённый, чистый, ухоженный уголок. Здесь всегда много народу – люди идут от остановки до ТЦ "Галактика" и обратно. Хотелось бы где-то и отдохнуть, присесть, особенно пожилым людям", – отмечает председатель уличного комитета Нина Коренная.

Напомним, голосование за общественные территории в Барнауле проходит с 15 апреля по 31 мая. Каждый барнаулец, начиная с 14 лет, может высказать своё мнение и выбрать понравившийся ему объект.

"Программа реализуется уже не первый год, и мы прекрасно видим, как преобразуются разные зелёные уголки, скверы и парки в нашем городе. Я думаю, что каждый видит эти преобразования. Это даст комфорт, уют, это даст больше мест для прогулок с детьми, это жизнь города, это пульс, и хочется, чтобы эти места города были современными и красивыми", – отмечает председатель комитета по социальным вопросам и молодёжной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашёва.Отметим, по данным на 5 мая 2023 года участие в голосовании приняли более 34 тысяч жителей Барнаула.

Среди общественных территорий в лидерах сейчас Сиреневый бульвар, Демидовская площадь и бывший парк им. В.И. Ленина, который находится в границах земельных участков по ул. Антона Петрова, 221е, ж, л, ул. Ленинградской, 1, 5а, ул. Энтузиастов, 12.

Как можно проголосовать

Проголосовать за территорию, нуждающуюся, по вашему мнению, в благоустройстве, можно до 31 мая. Сделать это имеет право каждый житель Барнаула, которому уже исполнилось 14 лет.

Проголосовать можно: