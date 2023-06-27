Новосибирская десятиклассница рассказала, как досрочно сдала ЕГЭ почти на "сотку"

На экзамене девушка допустила лишь одну ошибку

27 июня 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети школьницы

Школьница из Новосибирска решила досрочно сдать ЕГЭ после 10-го класса и получила 97 баллов, пишет "КП-Новосибирск".

Сдать экстерном ЕГЭ по русскому языку Жанне посоветовали родственники. Они указали, что в этом случае у нее в 11-м классе снизится нагрузка, потому что придется сдавать на один экзамен меньше.

Некоторые учителя, которые случайно узнавали о решении школьницы, пытались ее отговорить.

"Может, потому что я бегала туда-сюда, заполняя все необходимые документы. Закончив с бумагами, я официально была записана на сдачу экзамена экстерном", – рассказала Жанна.

После этого началась подготовка: девушка занималась по четыре часа в будние дни и по несколько часов в выходные. Также смотрела бесплатные вебинары по русскому языку.

"Я выписала некоторые сложные слова на стикеры, приклеила перед рабочим столом и постоянно смотрела на них. Информация запоминается сама собой. Соответственно, не допущу ошибку", – отметила школьница.

В итоге на экзамене допустила лишь одну ошибку: в одном предложении неправильно поставила запятую. Из-за этого забрали 3 балла из 100.

Ранее психолог в беседе с amic.ru рассказала, как подготовиться к ЕГЭ, и дала пять советов.