Второй мультибалльник по результатам ЕГЭ появился в Барнауле
Молодой человек набрал высшие баллы сразу по двум предметам
26 июня 2023, 19:42, ИА Амител
ЕГЭ / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Второй мультибалльник по результатам ЕГЭ появился в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, ученик школы № 127 Андрей Седов получил 100 баллов по химии и биологии.
Ранее стало известно, что наивысшие баллы по русскому языку и профильной математике получил учащийся лицея № 112 Владимир Русалеев. Всего по результатам девяти экзаменов 28 человек показали 30 наивысших результатов.
Сейчас учащиеся продолжают получать результаты экзаменов.
11:01:14 27-06-2023
Какой ум ничек!
11:04:59 27-06-2023
ум ничек! - нет такого слова