Молодой человек набрал высшие баллы сразу по двум предметам

26 июня 2023, 19:42, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Второй мультибалльник по результатам ЕГЭ появился в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, ученик школы № 127 Андрей Седов получил 100 баллов по химии и биологии.

Ранее стало известно, что наивысшие баллы по русскому языку и профильной математике получил учащийся лицея № 112 Владимир Русалеев. Всего по результатам девяти экзаменов 28 человек показали 30 наивысших результатов.

Сейчас учащиеся продолжают получать результаты экзаменов.