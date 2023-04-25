Новый учебник истории для 11-классников готов. По нему планируют внести новые вопросы в ЕГЭ, они будут о спецоперации

25 апреля 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Методы вузовского и школьного образования продолжают трансформировать в России. Студентам и ученикам пытаются давать новые знания, соответствующие реалиям.

Так, для учеников 11 классов подготовили новый учебник истории, пишет "Интерфакс". В него включили разделы о спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте на amic.ru.

Какие разделы о спецоперации внесли в новый учебник истории?

Пока не сообщается, что за разделы о спецоперации внесли в новый учебник истории.

Однако министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в них "раскрыты все причины начала СВО", писал amic.ru 17 апреля 2023 года.

Также Кравцов в декабре говорил, что в новых программах и учебниках истории будут имена героев спецоперации.

Когда в школах начнут использовать новый учебник истории?

Новый учебник истории, включающий в себя разделы о СВО, начнут использовать в российских школах с 2024-2025 учебного года.

Вместе с этим планируют включить вопросы о спецоперации в ЕГЭ.

А кто подготовил новый учебник истории?

Как отметил Кравцов, новый учебник истории подготовили помощник российского президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Для кого ещё создадут новый учебник истории?

Также новый учебник истории создадут для десятых классов.