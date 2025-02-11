Объем нативной рекламы на "VK Видео" вырос в два раза за 2024 год

Инвестиции в подобные размещения превысили 2,4 млрд рублей

11 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Логотип VK / Фото: unsplash.com / Go to ilgmyzin's profile ilgmyzin

Объем нативной рекламы на "VK Видео" вырос в два раза – инвестиции бизнеса за 2024 год превысили 2,4 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе площадки, основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства.

Всего за прошлый год на "VK Видео" было опубликовано более трех тысяч эксклюзивных роликов. Лидерами по размещению нативной рекламы оказались проекты "Натальная карта", "Кстати", "Женский форум", "Большое шоу", "Сессия" и "Дикая кухня". Среди блогеров по количеству нативных интеграций в лидерах оказались Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov и Александр Пушной.

"Видеоформат привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей: мы видим это по темпу роста "VK Видео". В 2024 году суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%. Контент популярных блогеров, а также оригинальные шоу с инфлюенсерами и звездами "VK Видео Originals" закономерно привлекают большое внимание со стороны бизнеса. Интегрируясь в такие видео, бренды не только растят знание о себе, но и увеличивают продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для нее канале", – рассказала вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

Напомним, что рост популярности российских видеоплощадок совпал с замедлением доступа к сервису YouTube, которое началось летом 2024 года. Изначально ограничения касались лишь десктопных устройств, однако 19 декабря проблемы начали возникать и у устройств, которые пользовались интернетом от мобильных операторов – МТС, "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" (бренд Т2) и "ВымпелКом" ("Билайн").

В компании Google 23 декабря заявляли, что использование трафика видеохостинга YouTube в России снизилось до 8,9%. Пиковое значение в июле 2024 года составляло 43,3%.