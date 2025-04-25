Общегородской субботник пройдет в Барнауле 25 апреля
Порядок будут наводить во всех районах краевой столицы
25 апреля 2025, 10:40, ИА Амител
В Барнауле 25 апреля пройдет общегородской субботник, в рамках которого проведут порядка 20 экологических акций по уборке общественных территорий, парков, скверов и других зеленых зон, сообщили в мэрии.
В мероприятии поучаствуют свыше 28 тысяч человек, включая сотрудников предприятий, волонтеров, студентов, добровольцев и муниципальных служащих. Для вывоза мусора задействуют 130 единиц техники.
Всего планируют вывезти более 200 машин мусора.
"Экологические акции и мероприятия по уборке пройдут во всех районах города. Среди территорий, где будет наведен санитарный порядок, – территория вдоль берега реки Пивоварки (от улицы Гущина до улицы Восточной), береговая линия реки Власихи в районе средней общеобразовательной школы № 98, территории березовой рощи по улице Солнечная Поляна, аллея по Павловскому тракту вдоль домов № 126 и 130, по улице Юрина (от улицы Малахова до улицы 2-й Северо-Западной), сквер Химиков и многие другие", – рассказали в мэрии.
Также уделят внимание паркам "Изумрудный", "Юбилейный", аллее по улице Аванесова, Зеленому скверу и объектам, участвующим в голосовании за благоустройство-2026, которое стартовало 22 апреля.
11:15:41 25-04-2025
Наследие "коммуняк" превратили при капитализме в рабский принудительный труд.
11:42:46 25-04-2025
А разве можно муниципальным служащим оплачивать работу дворником по ставке занимаемой должности? Мне кажется, что это превышение полномочий "начальником" муниципального образования. Нужно после субботника возместить ущерб бюджету и поставить прогулы участникам
14:47:06 25-04-2025
Даже сам Ленин принимал участие.
Живо шагом арш!
14:50:02 25-04-2025
Начнем с того, что сегодня пятница. И видел кучку народа с граблями и метлами только возле Железнодорожного военкомата.