105 лет исполнилось старейшей жительнице Алтайского края

Всего в регионе проживают 67 человек, которые перешагнули за отметку в 100 лет

29 декабря 2022, 09:20, Илья Звягинцев

Кадр из видео / Вести

Старейшая жительница Алтайского края Татьяна Акимовна Яковлева, которая проживает в селе Баево, отметила 105-й день рождения. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

Вспоминая прожиты года Татьяна Акимовная рассказывает, что самыми тяжелыми были годы коллективизации.

В Баево женщина прожила всю свою жизнь. С 12 лет работала подручным в колхозной бригаде, поварихой, дояркой. В зрелом возрасте, когда боль в ногах стала мешать вести активную работу, она стала няней.

При этом создать семью женщина не смогла.

Отмечается, что всего в регионе проживают 67 человек, которые перешагнули рубеж в 100 лет.