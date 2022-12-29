105 лет исполнилось старейшей жительнице Алтайского края
Всего в регионе проживают 67 человек, которые перешагнули за отметку в 100 лет
29 декабря 2022, 09:20, Илья Звягинцев
Кадр из видео / Вести
Старейшая жительница Алтайского края Татьяна Акимовна Яковлева, которая проживает в селе Баево, отметила 105-й день рождения. Об этом сообщают «Вести. Алтай».
Вспоминая прожиты года Татьяна Акимовная рассказывает, что самыми тяжелыми были годы коллективизации.
В Баево женщина прожила всю свою жизнь. С 12 лет работала подручным в колхозной бригаде, поварихой, дояркой. В зрелом возрасте, когда боль в ногах стала мешать вести активную работу, она стала няней.
При этом создать семью женщина не смогла.
Отмечается, что всего в регионе проживают 67 человек, которые перешагнули рубеж в 100 лет.
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