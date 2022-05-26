Активисты ЛДПР прогулялись по Барнаулу с «чиновником», закрывающим глаза на проблемы с мусором

Активисты Барнаульского отделения ЛДПР проверили, как работает «мусорная реформа» в городе и провели рейд по несанкционированным свалкам, на которые особенно жаловались горожане. Выяснилось, что проблем, связанных с вывозом мусора, в краевой столице немало.

Несанкционированные свалки во дворах жилых домов беспокоят барнаульцев на протяжении многих лет. Они ухудшают условия проживания и наносят существенный вред экологии. При этом новая система обращения с ТКО начала работать в Барнауле в 2019 году. Прошло три года, но горожане так и не увидели положительных результатов, зато хорошо заметны постоянно скапливающиеся горы мусора во дворах жилых домов, отмечает пресс-служба реготделения ЛДПР.

Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме активисты Барнаульского отделения ЛДПР провели необычную акцию. Они изготовили фигуру чиновника, «который закрыл на всё глаза». После чего вместе с ним посетили дворы домов № 25 и № 29 по улице Ярных. Куча бытового мусора явно лежит здесь не один месяц. Разобранные шкафы, выброшенные матрасы, доски... Рядом с домом есть аллея, которую местные прозвали «аллеей ужасов». Там скапливаются кучи природного и бытового мусора. Состояние самих домов с трудом можно назвать удовлетворительным: разрушенные фасады, потрескавшаяся штукатурка, прогнившая деревянная крыша. Ходить здесь нужно аккуратно, того и гляди, что-нибудь прилетит сверху.

На этом путешествие «чиновника» не закончилось: вместе с координатором Барнаульского отделения № 1 Анной Юферевой и координатором Барнаульского городского первичного отделения № 18 Еленой Минаковой, персонаж отправился на улицы Интернациональную и Никитина. И здесь снова активисты столкнулись с несанкционированной свалкой.

Интересно, что по улице Интернациональной рядом с домом № 100 есть подготовленная площадка для сбора ТБО, которая расположена рядом с жилыми домами. Но баки переполнены мусором, который никто не вывозит. Поэтому предприимчивые граждане организовали рядом ещё одну свалку, только уже несанкционированную. Сюда вывозят и бытовые отходы, и строительный мусор.

«Сколько ещё жители нашего города могут терпеть эту ситуацию? Обращения к чиновникам не дают результатов, те молча отмахиваются и закрывают глаза на проблемы города. А люди задыхаются от неприятного запаха, из-за такого соседства заводятся грызуны. Сейчас май, и уже стоит жара! Чего ждут чиновники? Когда летом эти свалки начнут гореть и нанесут ущерб местным жителям?» — прокомментировала ситуацию координатор Барнаульского отделения № 1 Анна Юферева.

Представители ЛДПР уверены в том, что необходимо наладить работу региональных операторов и их взаимодействие с органами местного самоуправления и населением. Только после того, как все ведомства будут работать организованно, а процессы налажены, можно говорить о том, что в Барнауле работает «мусорная реформа». Либерал-демократы пообещали следить за деятельностью чиновников в этом направлении и прийти на помощь горожанам в случае бездействия ответственных структур.