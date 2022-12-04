Актриса Ксения Трейстер получила травму во время спектакля в Барнауле

В Барнауле во время спектакля «Война и Мир» одна из актрис, играющих важную роль, получила повреждение. Девушку пришлось менять прямо по ходу постановки.

Как сообщает «Вечерний Курьер», 21-летняя актриса Театра Вахтангова Ксения Трейстер получила травму прямо на сцене.

Девушка не смогла продолжить работу, из-за чего её пришлось заменять прямо по ходу спектакля. На сцену незаметно для зрителей вышла Ася Домская, которая ни разу не репетировала эту роль.

Уже после завершения спектакля один из актёров со сцены рассказал зрителям о том, что они смотрели спектакль сразу с двумя Наташами Ростовыми.