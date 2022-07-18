Алтайские муницпалитеты совместно закупят уголь на сумму более 400 млн рублей

36 городов и районов Алтайского края примут участие в совместных торгах на закупку угля к предстоящему отопительному сезону. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на портал госзакупок, совместно они собираются приобрести 83,3 тысяч тонн топлива — начальная цена контракта составляет 408,3 млн рублей.

Все поставки должны завершить до 15 сентября. Отгрузки должны происходить на железнодорожных станциях — место зависит от муниципалитета, которому требуется топливо. Самыми большими поставки будут для Каменского района (9,7 тысяч тонн) и Славгорода (8 тысяч тонн), в которых в прошлом году возникали проблемы с отоплением.

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Напомним, что ранее власти Алтайского края призвали муниципалитеты заранее позаботиться о запасах угля перед отопительным сезоном. До этого на совместные закупки могли выйти отопительные только МУПов и соцучреждений, а в этом году к торгам допустили города и районы — они должны сформировать 45-дневный запас топлива.