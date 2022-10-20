Барнаульца-криптотрейдера обязали выплатить по алиментам 3,393458 биткоина

В Алтайском крае мужчина заплатил алименты из доходов, полученных от продажи криптовалюты, сообщает региональная ФССП.

Исполнительный документ о взыскании алиментных платежей поступил к приставам ещё в 2020 году. Задолженность за три года рассчитали исходя из размера средней зарплаты в России, получилось более 500 тысяч рублей.

В 2021 году выяснилось, что у должника есть расчётный счёт, на который поступают деньги. Налоговики подтвердили, что мужчина задекларировал прибыль в размере 18 млн рублей от продажи криптовалюты — биткоинов.

«Сотрудником органа принудительного исполнения произведён перерасчёт задолженности по алиментам на сумму более 4 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

На данный момент, уточнили приставы, задолженность почти погашена: «Взыскателю перечислено более 3,5 млн рублей».

Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.

3,393458 биткоина — сумма приблизительная. По курсу обмена: 4 000 000 рублей = 64 944 доллара. Биткоин сегодня продаётся за 19 138 долларов.