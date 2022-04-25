Барнаульцы считают, что МРОТ должен быть больше 36 тысяч рублей

Жители Барнаула хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 36,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провёл портал SuperJob.

Барнаул занял 18-е место по уровню запросов граждан. Самые высокие запросы к МРОТ оказались в Москве (43 200 руб.). На втором месте расположился Владивосток (40 700 руб.). Тройку замыкает Санкт-Петербург, где среднестатистический житель хотел бы МРОТ на уровне 39 400 руб. Далее идут Хабаровск (39 200 руб.) и Красноярск (39 100 руб.).

Самый низкий уровень желаемого МРОТ у жителей Пензы (32 900 руб.), Нижнего Новгорода (33 200 руб.) и Волгограда (33 400 руб.). Также относительно невысокими ожидания оказались у жителей Казани (33 500 руб.) и Тольятти (33 600 руб.).

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По сравнению с январём 2022 года, когда сервис проводил подобное исследование, запросы жителей российских городов возросли. Наибольший прирост желаемого уровня МРОТ SuperJob отмечает в Барнауле (+13%, 36 300 руб.), Перми (+12%, также 36 300 руб.), Липецке и Кирове (по 11%, 36 500 и 35 600 руб. соответственно), а также в Ярославле и Челябинске (по 10%, 37 300 и 36 300 руб.).

Опрос проводился с 17 марта по 21 апреля 2022 года в 37 российских городах численностью более 500 тыс. человек. Всего опрошено 31 700 респондентов: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 — из городов-миллионников, по 700 — из городов-полумиллионников.

Ранее пресс-служба сервиса сообщала, что у барнаульцев выросли запросы к желаемому размеру достойной пенсии. Рост ожиданий горожан по «достойной пенсии» оказался одним из самых высоких в России.