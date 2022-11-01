Барнаульский аэропорт перешел на новое расписание. Рассказываем, что изменилось

С 30 октября международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова перешёл на осенне-зимнее расписание, период действия которого продлится до 25 марта 2023 года. Рассказываем, что изменится в работе главной воздушной гавани Алтайского края.

Так, традиционно из Барнаула в Москву рейсы будут выполняться авиакомпаниями S7, «Уральские авиалинии», «Победа» — до трёх полётов в сутки. При этом с 16 ноября авиакомпания «Победа» переводит рейсы из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево, однако время вылета остаётся прежним.

Новыми для данного периода станут рейсы в Иркутск и Новый Уренгой, которые будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

В аэропорту также отметили, что перед началом нового сезона работы можно приобрести билеты по выгодным тарифам. Забронировать их можно на сайте или у авиаперевозчиков.

«В целом Международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова готов к осенне-зимней навигации. Инструктажи с сотрудниками аэропорта проведены, произведено техническое обслуживание всей аэродромной техники, проверено наземное оборудование и другие системы аэропорта», — отметили в пресс-службе аэропорта.