Без жары и без осадков. О погоде в Алтайском крае 28 июня

Штормовой ветер и серьёзные осадки, которые обрушились на Алтайский край 27 июня, уходят. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

В Алтайском крае 28 июня температура воздуха составит +21...+26 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Напомним, что из-за непогоды в некоторых районах края падали деревья и рушились крыши. Машины и огороды побил сильный град.