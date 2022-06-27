Без жары и без осадков. О погоде в Алтайском крае 28 июня
Период аномальной жары и сильной непогоды в регионе подошёл к концу
28 июня 2022, 06:03, Илья Звягинцев
Штормовой ветер и серьёзные осадки, которые обрушились на Алтайский край 27 июня, уходят. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
В Алтайском крае 28 июня температура воздуха составит +21...+26 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, 3-8 м/с.
Напомним, что из-за непогоды в некоторых районах края падали деревья и рушились крыши. Машины и огороды побил сильный град.
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