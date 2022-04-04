Депутат предложил дать льготу уволенным из иностранных компаний студентам

Депутат Госдумы Василий Власов предложил дать отсрочку на год по платежам за обучение в вузах студентам, которые потеряли работу из-за ухода иностранных компаний из России. Об этом пишет RT.

В обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову Власов отметил, что для многих учащихся работа была единственным способом оплачивать образование, а поиск новой может затянуться.

«... Прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средних специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений...» — сказано в документе.

Ранее депутат Госдумы, алтайская «шпионка» Мария Бутина предложила вернуть советскую систему распределения студентов-бюджетников.