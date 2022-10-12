Дочь сибирячки, погибшей в ДТП с участием Собчак, признали потерпевшей спустя год

Спустя год после ДТП, в котором погибла фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова, суд признал её дочь потерпевшей. Об этом «КП-Новосибирск» рассказал бывший муж сибирячки Антон Тарасов.

Напомним, авария произошла 9 октября 2021 года в Сочи. Автомобиль Mercedes-Maybach, в котором ехала журналистка Ксения Собчак, вылетел на полосу встречного движения и врезался в машину Volkswagen. В результате ДТП на месте скончалась пассажирка второго авто.

Изначально суд отказался признавать потерпевшей дочь Екатерины, однако накануне изменил позицию.

«Я думаю, адвокатам удалось этого добиться во многом благодаря шумихе в СМИ. Я не знаю, назначил ли суд какие-либо компенсации. Никаких других компенсаций, сверх назначенного судом, я, вероятнее всего, требовать не буду. Ещё раз скажу, что моей целью была необходимость установить всех виновных происшествия. Мне этого достаточно», — пояснил Антон.

7 октября суд приговорил к двум годам в колонии-поселении за смертельную аварию водителя Собчак. Как отметил Антон, суд длился почти год из-за того, что заседания постоянно переносились, при этом Собчак и её помощники, ставшие единственными свидетелями, игнорировали заседания.

«В итоге приговор вынесли за два дня до годовщины трагедии в отсутствие потерпевших и даже наших адвокатов. У меня пока что нет протокола заседания, принимать решение о подаче апелляции пока мы не можем. Но хочу отметить, у меня не было задачи отправить водителя Ксении Собчак в тюрьму на как можно более долгий срок, моей целью была необходимость установления справедливости. Я своей цели добился, а сам приговор пусть остаётся на усмотрение суда», — подчеркнул мужчина.