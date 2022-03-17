ФАС проверяет цепочку поставок сахара для недопущения дефицита

Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — отмечается в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что отсутствие сахара на полках магазинов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, «который подогревается недобросовестными организациями». Отметим, что такого же мнения придерживаются и в УФАС по Алтайскому краю — после проверки антимонопольщики нарушений на территории региона не выявили.

«ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов», — отметили в ведомстве.