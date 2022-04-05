Фигуристка Медведева намекнула на новую откровенную фотосессию
Подписчики спортсменки уверены в том, что она готовит для них очередной сюрприз
5 апреля 2022, 12:27, Илья Звягинцев
Российская фигуристка Евгения Медведева намекнула на новую откровенную фотосессию. Пост она опубликовала в своём телеграм-канале.
Спортсменка разместила несколько фотографий. На одной из них виден фотограф, а на второй — сама Медведева, которая позирует в нижнем белье.
Подписчики спортсменки решили, что эти кадры являются намёком на новую фотосессию. Своими догадками люди стали активно делиться в комментариях.
Сама Медведева не сопроводила эти снимки никакими подписями и не ответила на комментарии подписчиков.
Напомним, что ранее Евгения Медведева появилась на обложке апрельского номера журнала Maxim.
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