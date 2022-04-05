Фигуристка Медведева намекнула на новую откровенную фотосессию

Подписчики спортсменки уверены в том, что она готовит для них очередной сюрприз

5 апреля 2022, 12:27, Илья Звягинцев

Российская фигуристка Евгения Медведева намекнула на новую откровенную фотосессию. Пост она опубликовала в своём телеграм-канале.

Спортсменка разместила несколько фотографий. На одной из них виден фотограф, а на второй — сама Медведева, которая позирует в нижнем белье.

Подписчики спортсменки решили, что эти кадры являются намёком на новую фотосессию. Своими догадками люди стали активно делиться в комментариях.

Сама Медведева не сопроводила эти снимки никакими подписями и не ответила на комментарии подписчиков.

Напомним, что ранее Евгения Медведева появилась на обложке апрельского номера журнала Maxim.

Евгения Медведева разделась для журнала Maxim

Евгения Медведева разделась для журнала Maxim

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