Фигуристка Медведева намекнула на новую откровенную фотосессию

Российская фигуристка Евгения Медведева намекнула на новую откровенную фотосессию. Пост она опубликовала в своём телеграм-канале.

Спортсменка разместила несколько фотографий. На одной из них виден фотограф, а на второй — сама Медведева, которая позирует в нижнем белье.

Подписчики спортсменки решили, что эти кадры являются намёком на новую фотосессию. Своими догадками люди стали активно делиться в комментариях.

Сама Медведева не сопроводила эти снимки никакими подписями и не ответила на комментарии подписчиков.

Напомним, что ранее Евгения Медведева появилась на обложке апрельского номера журнала Maxim.