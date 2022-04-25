В российских регионах начали исполнять гимн РФ перед занятиями в школах

С 25 апреля в школах нескольких российских регионов начали поднимать флаг и исполнять гимн России.

Сообщения о проведённых торжественных церемониях приходят из городов Дальнего Востока, Кемеровской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областей. Во многих регионах в этих мероприятиях приняли участие главы регионов и другие высокопоставленные региональные чиновники и представители муниципалитетов.

В Татарстане школьные занятия будут начинаться с подъёма двух государственных флагов под исполнение гимнов страны и республики.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в ряде школ РФ с мая учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. С 1 сентября данное нововведение распространится на все школы страны. Кроме того, с первого сентября будут проводиться уроки, разъясняющие цели и задачи спецоперации России на Украине.

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