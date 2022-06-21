Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль за 103 млн долларов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе. Об этом сообщает ТАСС.

Торги начинались со ставки 700 тысяч долларов, но уже через несколько минут предложения перевалили за миллион.

Когда прозвучала ставка 16,6 млн долларов, неизвестный по телефону предложил за медаль 103,5 млн долларов. Эту ставку никто не смог перебить.

Отмечается, что итоговая цена в 20 раз превысила предыдущий рекорд по стоимости нобелевских наград на аукционах.

В 2014 году за награду американского биолога Джеймса Уотсона, присуждённую ему за открытие структуры молекулы ДНК, на аукционе Christie's отдали 4,76 млн долларов.