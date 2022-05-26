Какую воду выбирать для профилактики йододефицита: мнение детского эндокринолога

Роспотребнадзор разработал законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по обогащению йодом продуктов в йододефицитных регионах в течение четырёх лет, участие в нём примет и Алтайский край. Планируется, что с 1 сентября в регионе на полках магазинов, а также в медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных организациях появятся продукты, обогащённые йодом.

Amic.ru поговорил с эндокринологом медицинского центра «Детское и взрослое здоровье» Валерией Танцуровой и узнал, как можно работать с профилактикой йододефицитных состояний.

«Алтайский край считается йододефицитным регионом. По статистике, 49,5% детей дошкольного возраста, а это практически каждый второй ребёнок, имеет йододефицитные состояния или находится в зоне риска ввиду несбалансированного питания. Дефицит йода в питании приводит к нарушению синтеза гормонов и может способствовать развитию целого ряда нарушений в организме», — рассказала Валерия Танцурова.

По её мнению, чтобы давать рекомендации на своих приёмах, нужно быть уверенным, что этот метод профилактики эффективен. К одним из таких врач относит получение йода с водой, а чтобы убедиться в действительной пользе этого продукта, она посетила производство барнаульской компании «Легенда жизни» и выяснила, как же производится вода с добавлением йода и какой результат даёт систематическое употребление этого продукта в ежедневном рационе.

Компания совместно с Роспотребнадзором и Алтайским медицинским университетом ещё в 2004-2008 годах провела клинические испытания своего продукта — этот факт заинтересовал Валерию и именно поэтому она выбрала для изучения производство «Легенды жизни».

«Давайте обратимся к самому исследованию и его результатам: в исследовании приняли участие более 100 школьников в возрасте 7-8 лет. Групповая профилактика йододефицитных состояний проводилась путём организации питьевого водоснабжения опытной группы в школе и дома водой „Легенда жизни“ с содержанием йода на уровне 50 мкг/л. Через пять недель было проведено повторное определение концентрации йода в утренней порции мочи. Увеличилось количество детей с нормальным поступлением йода с 8 до 11%. До нуля сократилось количество детей со средней степенью тяжести; с 75% до 89% увеличилась доля детей с лёгкой степенью тяжести. Увеличение концентрации йода в моче произошло в 1,3-1,4 раза», — рассказала она.

При повторном исследовании комплексной оценки физического, умственного и психического развития детей и их готовности к школе, в котором приняли участие 45 детей в возрасте 6-7 лет, было показано, что одновременное введение в бутилированную питьевую воду йода и селена оказывает более выраженный эффект по профилактике йододефицитных состояний.

«Для исследования был выбран метод, который наиболее объективно показывает содержание йода в организме — определение в моче, поскольку более 80% йода выводится из организма почками, что не позволяет получить переизбыток данного эссенциального элемента. Критерии оценки тяжести йодного дефицита в зависимости от уровня йода в моче предложены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому данная методика считается показательной и достоверной. Именно таким исследованиям, для которых выбран надёжный метод, позволяющий создать доказательную базу, я доверяю», — рассказала Валерия Танцурова.

По результатам исследований были разработаны методические рекомендации по употреблению питьевой воды «Легенда жизни» с микроэлементами (йодом, фтором и селеном) как эффективного метода профилактики дефицитных состояний у здоровых детей и взрослых без каких-либо ограничений.

«Естественно, все люди разные и имеют разный набор продуктов питания, но проблема йододефицита наблюдается повсеместно в нашем крае. Поэтому такой простой способ, как поддержание водного баланса организма за счёт употребления чистой бутилированной питьевой воды, может восполнить 75% суточной нормы по йоду и 20% — по селену. На мой взгляд, такой подход является очень современным и превентивным», — сказал Валерия Танцурова.

Кроме того, врач посетила производство «Легенды жизни», чтобы увидеть, в каких условиях производится продукт. Познакомилась с главным специалистом по качеству, кандидатом химических наук Ольгой Варнавской, которая стояла у источников производства воды с йодом в 2003 году, участвовала в проведении исследования и смогла наглядно показать все этапы производства.

«Одним из важных моментов является то, что для производства используется артезианская вода из глубоких защищённых водоносных горизонтов. Важно это по той причине, что экологическая обстановка оказывает воздействие на качество поверхностных вод, существенно снижая их безопасность для человека. Также отмечу сбалансированный солевой состав, который достигается за счёт природного содержания элементов и бережной технологии производства.

Конечно же, меня порадовал жёсткий контроль качества на всех этапах: для контроля микробиологической чистоты производственных линий берётся до 450 смывов.

Компания подтверждает соответствие требованиям пищевой безопасности по самым строгим международным стандартам. И что очень важно: сильная команда специалистов и чёткий научный подход при выпуске продукции. Это одна из основных ценностей компании", — рассказала эндокринолог «Детского и взрослого здоровья» Валерия Танцурова.

Подводя итог, можно сказать, что предотвратить проблемы со здоровьем проще, чем компенсировать дефицит. Потребляйте свою ежедневную норму воды с добавлением йода и делайте это на ежедневной основе.