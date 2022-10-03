Медведи опять выходят к людям в Алтайском крае. Что делать, если встретил зверя?

Минприроды Алтайского края в Telegram-канале предупредило о возросшей популяции бурого медведя в Краснощёковском, Косихинском, Тогульском, Заринском, Залесовском, Чарышском районах. В ведомстве рассказали, что сейчас осенняя хота, рыбалка и любой выход в лес может привести к нежелательной встрече с косолапыми.

Отмечается, что когда медведи начинают представлять опасность для людей, принимается решение о регулировании численности крупного хищника. Сейчас в районах идут мероприятия по сокращению популяции этого зверя.

Если же встреча с хищником всё же произошла, охотоведы советуют:

— не приближаться, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной;

— не убегать, так как у зверя срабатывает инстинкт хищника — догнать жертву;

— не делать резких движений;

— не поворачиваться к косолапому спиной;

— громко говорить, ведь любой зверь боится человеческого голоса;

— шуметь.

Также при появлении животного в границах населённого пункта ведомство рекомендовало незамедлительно сообщить в местную администрацию, в полицию, на федеральную горячую линию лесного и охотничьего надзора 8-800-100-94-00 (по всей России) или на региональный номер: 8(3852) 27-16-04; 8(3852) 27-16-05.