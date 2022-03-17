На 91% объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» определили заказчиков

В Алтайском крае продолжают заключать контракты на проведение строительно-ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в региональном Минтрансе, в настоящее время на 91% объектов определили заказчиков, а все договоры подпишут до 31 марта.

«Одним из ключевых условий успешной реализации национального проекта является обеспечение своевременной контрактации объектов, сейчас делается всё возможное, чтобы поставленные поручения выполнить в указанный срок. На сегодняшний день осталось лишь несколько участков дорог, которые нужно отторговать», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин.

В ведомстве добавили, что в 2022 году в рамках национального проекта «БКД» в нормативное состояние приведут 78% дорог городских агломераций и 44,8% — регионального значения.