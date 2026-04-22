До +25. Какая погода ждет Алтайский край 22 апреля

В Барнауле температура поднимется до +22 градусов

22 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 22 апреля в Алтайском крае ожидается от +20 до +25 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В крае обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура составит +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с.