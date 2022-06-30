На Алтае живут одни из самых довольных своим местом пребывания сибиряков

Портал «Дром.ru» провёл соцопрос среди своих пользователей на тему «Довольны ли вы тем местом, где сейчас живёте?». В Сибирском федеральном округе самыми довольными из числа читателей портала оказались жители Иркутской области (так ответили 44% опрошенных).

На втором месте — жители Алтайского края. У нас довольных более 38%. Ещё 32% пользователей «Дрома» из нашего региона заявили, что «недовольны, а что делать». Таких терпеливых оказалось больше всего в Омской области, там почти 40% опрошенных ответили, что им не нравится здесь жить, но изменить ситуацию они не могут.

Для сравнения: у соседей в Новосибирской области довольных выявлено 35%, а у кемеровчан — менее 30%. Наименее удовлетворёнными своим местом жительства среди сибиряков оказались пользователи «Дрома» из Забайкалья — 21%.

Только чуть более 1% жителей нашего края хотели бы переехать в другой город в регионе. Тогда как в Хакасии и Красноярском крае таковых набралось более 5%.

Готовых уехать в другой регион в Алтайском крае среди пользователей портала выявлено более 10%. По этому показателю лидер — Забайкалье, где готовых к переезду в иной регион России 30%.

А вот тех, кто хотел бы эмигрировать из России, среди «дромцев» Алтайского края 17%. Здесь лидеры — жители Бурятии (чуть более 21%) и новосибирцы (почти 21%).

Напомним, что накануне алтайские статистики рассказали о продолжающейся убыли населения в крае.