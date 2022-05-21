Несколько дорог перекроют в Барнауле в «Ночь музеев»

В Барнауле сегодня закроют несколько дорожных участков в связи с проведением в городе акции «Ночь музеев», сообщили в мэрии.

С 18:00 21 мая до 02:00 22 мая движение закроют по всей ширине улицы Ползунова (от Социалистического до Красноармейского) и улицы Льва Толстого (от Ленина до Максима Горького).

Автобусы № 17, 73, 57, 60 и 47 будут разворачиваться на улице Ползунова и следовать по проспекту Красноармейскому, улице Гоголя, далее по проспекту Ленина и по маршруту. Автобусы № 109 и 109оп выполнят разворот на улице Гоголя и далее будут ехать через Красноармейский по маршруту.

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Также на время проведения акции в ночь с 21 на 22 мая будет работать дополнительный трамвайный маршрут. Пассажиров будут перевозить пятью вагонами по спецмаршруту ст. Докучаево — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. С. Армии — пр. Строителей — ул. Челюскинцев — пл. Свободы. Работать он будет с 22:50 до 02:03. Интервал движения — 20 минут.

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