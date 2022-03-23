На какой фрагмент из видео просил суд обратить внимание Старцев, обвиняемый в смертельной драке на Старом базаре

В распоряжении amic.ru оказался фрагмент видеозаписи драки на Старом базаре в Барнауле. Проходящий по этому делу обвиняемым Михаил Старцев в своём последнем слове попросил суд обратить особое внимание на данную запись. Напомним, следствие и прокуратура считают Старцева виновным в гибели Павла Рохлова, конфликт с которым произошёл летом 2020 года. Михаил Старцев с обвинением не согласен. Он и его адвокаты уверены: речь идёт исключительно о необходимой обороне.

На заседании суда 21 марта Старцев выступил с последним словом. Он попросил судью Ларису Чистееву ещё раз посмотреть фрагмент видео с записью конфликта. По словам обвиняемого, в ролике отчётливо видно, как Рохлов наносит удар подруге Старцева, Лиане Лютовой, в тот момент, когда девушка сидела на асфальте. При этом хорошо слышен характерный «щелчок» удара. Это доказывает, полагает Старцев, что Рохлов не разнимал дерущихся, на чём настаивает прокуратура, а сам принимал активное участие в конфликте, в том числе наносил удары. Аналогичные действия Рохлов совершает через несколько секунд в отношении Ворогушиной, которая от удара падает на асфальт.

Скриншот видео, на котором Павел Рохлов, предположительно, наносит удары девушке из компании Михаила Старцева.

Оглашение приговора состоится уже 24 марта. Напомним, конфликт произошёл летом 2020 года на Старом базаре. Во время драки Михаил Старцев нанёс удар Павлу Рохлову. Тот рухнул на асфальт и вскоре скончался, не приходя в сознание. Обвинение просит для Старцева 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защита же настаивает на полном оправдании.