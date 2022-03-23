Общедоступную крауд-платформу для развития бизнеса открыли в России

В России открыли общедоступную крауд-платформу «Сильные идеи для нового времени». Площадка позволяет любому желающему озвучить свой бизнес-проект и стать претендентом на получение поддержки.

Принимать идеи платформа начала уже с 22 марта. Каждой инициативе предстоит пройти три этапа: сбор, экспертный отбор и представление инициатив руководству страны.

На данный момент на платформе зарегистрировались 230 тысяч участников, которые уже представили 15 тысяч идей.

Полезна эта платформа будет не только авторам инициатив, но также экспертам и партнерам, заинтересованным в развитии бизнес-проектов.