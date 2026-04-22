Денег меньше, планы те же. Как алтайский спорт прожил год и почему настал режим экономии

На коллегии Минспорта подвели итоги работы отрасли в 2025 году

22 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

В Алтайском крае по итогам 2025 года доля жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, достигла 64,8%. Годом ранее показатель составлял 63,4%. Такие данные представили на коллегии краевого Минспорта, где подвели итоги работы отрасли и рассказали о планах на 2026 год. В целом сфера показывает достойные результаты, несмотря на скромный бюджет. Денег в алтайском спорте на этот год не станет заметно больше, но планы останутся теми же.

Почти 65% жителей регулярно занимаются спортом

В этом году на коллегии изменили формат отчета. Поскольку Михаил Панфилов приступил к работе только в феврале, то не стал выступать с докладом. О проделанной работе рассказывали главы подразделений краевого Минспорта.

Как сообщил начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Станислав Устьянцев, в 2025 году в регионе прошло более 300 мероприятий, направленных на развитие массового спорта и вовлечение жителей в занятия физкультурой.

По данным Минспорта, на конец 2023 года систематически занимались спортом 60% жителей Алтайского края. В 2024-м показатель вырос до 63,4%, а в 2025-м — до 64,8%. К 2030 году регион должен выйти на уровень 70%. Более 60 тысяч человек приняли участие в краевых и детских массовых соревнованиях. Среди них — "Кожаный мяч", "Золотая шайба", легкоатлетический пробег "Победы", а также президентские спортивные игры и состязания.

В 2025 году в крае также провели 11-ю зимнюю олимпиаду городов Алтайского края, 39-ю зимнюю олимпиаду сельских спортсменов и 45-ю летнюю олимпиаду сельских спортсменов. Одним из главных событий года стал финал XIII Всероссийских зимних сельских игр, который прошел в Барнауле. В соревнованиях участвовали представители 37 регионов страны, всего 620 человек. Алтайский край в своей категории занял первое место.

Адаптация и СВО

Отдельно на коллегии остановились на адаптивном спорте. По итогам 2025 года доля жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые занимаются физкультурой и спортом, составила 30,4%. Годом ранее показатель был 26,4%.

Одним из самых ярких событий года назвали выступление спортсменов края на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре. В составе сборной России выступили четверо воспитанников спорткомплекса "Заря" — Роман Жданов, Григорий Бассейнов, Алексей Корюк и Артем Соловьев. Их тренирует заслуженный тренер России Елена Соколова. Выступление назвали историческим для региона. В частности, Роман Жданов завоевал золото на дистанции 150 метров и установил мировой рекорд.

В крае также продолжили работу по вовлечению в спорт участников СВО и их семей. В 2025 году для них проводили круглые столы, фестивали и соревнования. Среди них — июньский спортивный фестиваль ко Дню ветеранов боевых действий, спортивные выходные на базе лагеря имени Гагарина и фестиваль "Защитники Отечества", который осенью собрал 230 человек.

Спортшколы и ГТО

В 2025 году в Алтайском крае более 13 тысяч человек приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО. Знаки отличия получили 7911 человек. Среди них — 148 участников с ограниченными возможностями здоровья.

На 1 января 2026 года в Алтайском крае работали 92 учреждения физкультурно-спортивной направленности. В 83 из них по государственным и муниципальным заданиям реализуют программы спортивной подготовки по 51 виду спорта. Общее число обучающихся составило 38 157 человек. В краевых спортивных школах занимались более шести тысяч человек по 25 видам спорта. Спортивные разряды и звания имеют 14 562 человека. В их числе два заслуженных мастера спорта, девять мастеров спорта международного класса, 195 мастеров спорта и 728 кандидатов в мастера спорта. Статус спортивных школ олимпийского резерва присвоен 11 краевым и восьми муниципальным учреждениям.

В 2025 году спортсмены Алтайского края завоевали более 170 медалей на международных соревнованиях. На всероссийских стартах, чемпионатах, первенствах и кубках — более 2700 золотых, серебряных и бронзовых наград. За успешные выступления спортсменов и их тренеров в регионе предусмотрены единовременные выплаты. В 2025 году подали 92 заявки, а общая сумма вознаграждений превысила 11 млн рублей.

Бюджет не вырастет значительно

Начальник отдела экономики и финансового обеспечения Елена Борисова сообщила, что в 2025 году на развитие отрасли физической культуры и спорта направили 2,344 млрд рублей. Из них 593 млн — средства федерального бюджета. Федеральные деньги шли, в частности, на приобретение 14 площадок ГТО, поддержку спортивных организаций, закупку инвентаря и оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, а также на модульный бассейн в Бийске.

На профессиональные клубы и команды — футбольный клуб "Динамо-Барнаул", хоккейный клуб "Динамо-Алтай", БК "Барнаул", волейбольные клубы "Университет" и "Алтай", клуб настольного тенниса и "Коммунальщик" — направили около 490 млн рублей.

Еще порядка 57 млн рублей получили некоммерческие организации, среди которых клуб "Ветеран", футбольная академия имени Яшина, авиационно-спортивный клуб, стрелково-спортивный центр и общественная организация по адаптивным видам спорта. На физкультурные и спортивные мероприятия по единому календарному плану в 2025 году потратили 333 млн рублей.

В ходе коллегии прозвучала мысль, что в этом году по многим направлениям бюджетных денег не станет больше, поэтому нужно подходить с умом к работе.

Стройки и ремонт

По словам начальника отдела строительства, ресурсного и материально-технического обеспечения, в 2025 году на строительство, капремонт и оснащение объектов спорта в Алтайском крае направили более 900 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Среди крупных проектов новый мобильный бассейн в Бийске, который сдадут к 1 сентября 2026-го.

"Земский тренер" и зарплаты

Еще одним важным вопросом стало кадровое обеспечение спорта. С 1 апреля 2026 года в регионе стартовала федеральная программа "Земский тренер". В этом году власти рассчитывают закрыть десять вакансий в селах и направить на это 10 млн рублей федеральных и краевых средств. В министерстве сообщили, что рост оплаты труда педагогических работников отрасли продолжается. По итогам 2025 года целевой показатель зарплаты педагогических работников дополнительного образования составил 62 948 рублей. Это примерно на 20% выше, чем годом ранее.

Планы на 2026 год

На 2026 год на физическую культуру и спорт в Алтайском крае предусмотрено 2,735 млрд рублей. Из них 488 млн рублей — федеральная субсидия. На эти деньги построят четыре умные спортивные площадки, 16 площадок ГТО, купят новый инвентарь, отремонтируют к сельской олимпиаде объекты в Благовещенском районе.

Кроме того, в 2026 году в крае планируют провести всероссийские соревнования по настольному теннису ко Дню Победы, чемпионат России по пляжному волейболу, международную "Алтайскую регату" и международные соревнования по футболу памяти Геннадия Смертина.