Один из светофоров в центре Барнаула отключили на три часа

2 декабря в центре Барнаула один из светофоров отключили на три часа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Электронный регулировщик не будет работать на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина с 9 часов утра до 12 часов дня.

Отмечается, что отключение связано с проведением плановых работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными при проезде данного участка. На дороге нужно ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле для уборки снега с 26 декабря ограничат стоянку машин на 16 дорожных участках.