Один из светофоров в центре Барнаула отключили на три часа
Отключение необходимо для проведения плановых работ на электросетях
2 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев
2 декабря в центре Барнаула один из светофоров отключили на три часа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Электронный регулировщик не будет работать на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина с 9 часов утра до 12 часов дня.
Отмечается, что отключение связано с проведением плановых работ на электросетях.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными при проезде данного участка. На дороге нужно ориентироваться на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что в Барнауле для уборки снега с 26 декабря ограничат стоянку машин на 16 дорожных участках.
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