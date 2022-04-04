Опрос: почти половина жителей края не хочет работать вместо трудовых мигрантов

Большинство жителей Алтайского края не хотят заменять собой трудовых мигрантов на их рабочих местах. Это следует из опроса жителей края, проведённого специалистами сервиса hh.ru на предмет отношения к занятости трудовых мигрантов.

Две трети из числа опрошенных (65%) считают, что трудовые мигранты, приезжающие на заработки в Россию, получают значительно меньше за свою работу. Более половины (54%) заявляют, что условия работы, существующие для приезжих, не подходят для местных ни с точки зрения питания, ни с точки зрения проживания. При этом лишь 8% опрошенных жителей ответили, что мигранты работают лучше.

Новости

Общество Минсоцзащиты Алтая ожидает роста безработицы в регионе из-за санкций

Практически половина жителей края (41%) уверены, что трудовых мигрантов следует трудоустраивать на те вакансии, где возникает дефицит кадров. Ещё 26% думают, что разумнее всего предлагать им низкоквалифицированную работу. К такой относится труд дворников, грузчиков и т.д. Каждый пятый (20%) уверен, что мигрантов вообще лучше никоим образом не трудоустраивать, то есть вообще не давать никакую работу. Авторы опроса считают, одна из причин такого отношения в том, что свыше трети (38%) жителей края считают, будто бы мигранты отбирают у них рабочие места. В основном, как отмечается, так считают работники сферы продаж и реального производства. Однако почти половина респондентов (46%) не хотят заменять собой мигрантов в экономике края.

При этом треть опрошенных заявили, что готовы занять места приезжих. Чаще всего об этом говорили люди с рабочими специальностями, работники ресторанов и гостиниц, транспортной сферы и сферы производства.

В этом опросе участвовал 201 житель Алтайского края.

Новости

Общество Потребность в рабочей силе в Алтайском крае упала на фоне сохранения числа безработных

Напомним, что по недавним данным потребность в рабочей силе в Алтайском крае упала на фоне сохранения числа безработных — за один только январь этого года количество открытых вакансий сократилось более чем на 4,5 тысячи. В разрезе городов региона ситуация остаётся особенно сложной. Так, например, в Барнауле имеется 7850 открытых вакансий при 1522 соискателях.

По данным управления по труду региона на 1 февраля, отношение уровня безработицы к трудоспособному населению в регионе составляло 1,3%.

При этом краевое правительство недавно сообщало, что регион получит более 500 миллионов рублей на борьбу с безработицей.