Организацию Meta* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс корпорацию Meta* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что использование продуктов компании пользователями не будет считаться правонарушением.

Напомним, что после начала спецоперации Facebook* и Instagram* заявили о временном снятии запрета на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения».

Роскомнадзор ограничил доступ к социальным сетям Instagram* и Facebook* на территории России.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская