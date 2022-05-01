Первомай с фейерверками. Во сколько будет салют 1 мая в Барнауле

Первомайские залпы начнут запускать в 22:00 над акваторией Оби. С баржи запустят «Пионы», «Разноцветные хвосты», «Кометы», «Ромашки» и другие виды пиротехники. Всё это зрелище продлится около пяти минут.

Когда будет салют 1 мая?

Как посмотреть на салют в Барнауле?

Напомним, что вечером в приречной части города на ряде улиц перекроют движение. Так, с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по:

— правоповоротному съезду с Нового моста к площади Баварина;

— правоповоротному съезду с дороги, которая идёт от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;

— проспекту Ленина от улицы Ползунова до площади Баварина;

— дороге, которая идёт от улицы Максима Горького до площади Баварина.