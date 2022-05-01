Первомай с фейерверками. Во сколько будет салют 1 мая в Барнауле

Рассказываем, где и когда смотреть торжественный салют

1 мая 2022, 14:59

В 2022 году в Барнауле впервые на 1 мая прогремит праздничный салют. Этот год для города особенный — в краевой столице, помимо прочих праздников, отмечают почётное звание «Город трудовой доблести». Рассказываем, где и когда смотреть торжественный фейерверк.

  1. Когда будет салют 1 мая?

    Первомайские залпы начнут запускать в 22:00 над акваторией Оби. С баржи запустят «Пионы», «Разноцветные хвосты», «Кометы», «Ромашки» и другие виды пиротехники. Всё это зрелище продлится около пяти минут.

  2. Как посмотреть на салют в Барнауле?

    Напомним, что вечером в приречной части города на ряде улиц перекроют движение. Так, с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по:

    — правоповоротному съезду с Нового моста к площади Баварина;

    — правоповоротному съезду с дороги, которая идёт от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;

    — проспекту Ленина от улицы Ползунова до площади Баварина;

    — дороге, которая идёт от улицы Максима Горького до площади Баварина.

  3. Куда ещё можно сходить?

    Одним салютом празднование 1 мая в Барнауле не ограничивается. До 22:00 различные мероприятия пройдут в разных частях города, однако главная часть мероприятий будет сосредоточена на Речном вокзале. Подробнее узнать о них можно в этой статье.

    Фейерверк и парад кораблей. Как проведут Первомай в Барнауле

    Фейерверк и парад кораблей. Как проведут Первомай в Барнауле

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