Первомай с фейерверками. Во сколько будет салют 1 мая в Барнауле
Рассказываем, где и когда смотреть торжественный салют
В 2022 году в Барнауле впервые на 1 мая прогремит праздничный салют. Этот год для города особенный — в краевой столице, помимо прочих праздников, отмечают почётное звание «Город трудовой доблести». Рассказываем, где и когда смотреть торжественный фейерверк.
Когда будет салют 1 мая?
Первомайские залпы начнут запускать в 22:00 над акваторией Оби. С баржи запустят «Пионы», «Разноцветные хвосты», «Кометы», «Ромашки» и другие виды пиротехники. Всё это зрелище продлится около пяти минут.
Как посмотреть на салют в Барнауле?
Напомним, что вечером в приречной части города на ряде улиц перекроют движение. Так, с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по:
— правоповоротному съезду с Нового моста к площади Баварина;
— правоповоротному съезду с дороги, которая идёт от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;
— проспекту Ленина от улицы Ползунова до площади Баварина;
— дороге, которая идёт от улицы Максима Горького до площади Баварина.
Куда ещё можно сходить?
Одним салютом празднование 1 мая в Барнауле не ограничивается. До 22:00 различные мероприятия пройдут в разных частях города, однако главная часть мероприятий будет сосредоточена на Речном вокзале. Подробнее узнать о них можно в этой статье.