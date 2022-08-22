Первый магазин H&M откроется в Барнауле 23 августа

23 августа в 10:00 магазин одежды H&M временно возобновит работу в барнаульском ТРЦ «Арена», сообщили amic.ru представители компании.

Затем планируется открытие отделов шведского бренда и в остальных торговых центрах города.

Напомним, магазины H&M приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания объявила о полном уходе из РФ. Сеть сообщала о планах временно возобновить работу розничных точек с 1 августа, чтобы устроить распродажу оставшегося товара, однако в Барнауле в этот день магазины не открылись.

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