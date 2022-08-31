Пешеходные переходы в Алтайском крае отремонтировали перед 1 сентября

Более 160 пешеходных переходов отремонтировали в Алтайском крае накануне 1 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в первую очередь специалисты привели в порядок пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений: нанесли дорожную разметку, искусственные неровности, установили светофоры, освещение, заменили знаки.

Также в регионе дооборудовали 18 пешеходных переходов. На четырёх из них сделали освещение, на 14 — перильные ограждения и тротуары. В общей сложности на подготовку переходов потратили из различных источников бюджета более 39 миллионов рублей.

Всего в Алтайском крае более 5800 километров школьных маршрутов, в 2022 году было отремонтировано дорожное покрытие на 84 километрах автомобильных дорог, установлено и заменено более 1500 дорожных знаков и порядка 2500 сигнальных столбиков.

«Перед началом учебного года, когда большой поток детей направится в школу на учёбу, для нас очень важно обеспечить школьникам и их родителям безопасное передвижение вблизи учебных заведений, а также на маршрут до них. Всего в крае в этом году нанесли и обновили разметку более чем на 11 тысячах километров краевых трасс», — приводит ведомство слова начальника отдела ремонта и содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор» Армана Жумабаева.

Отметим, что традиционно дорожную разметку наносят несколько раз в году: к 9 мая и 1 сентября. Согласно нормативу, разметка не должна «исчезнуть» быстрее трёх месяцев. Если она сделана из термопластика или холодного пластика, то должна прослужить полгода.