«Предприятие, каких пока нет». В Барнауле не испугались санкций и запустили уникальное для края производство
Станкостроительный завод начал выпускать металлические опоры для освещения. За Уралом этим практически никто не занимается
На Барнаульском станкостроительном заводе (БСЗ) началось серийное производство многогранных металлических опор для освещения. За Уралом столбы почти нигде не делают, а потому на предприятии надеются продавать свою продукцию по всей Сибири.
К запуску цеха в БСЗ готовились два года. И никакие санкции запуститься не помешали: в компании «Станкостальконструкция» (дочернее предприятие БСЗ) организовали работу так, чтобы не зависеть от других. 4 апреля посмотреть на линию производства приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Рассказываем, когда цех начнёт работать на полную мощность, сколько денег это принесёт заводу и как на «станкаче» планируют работать в условиях санкций.
От Урала до Дальнего Востока
Весь проект обошёлся станкостроительному заводу в 88 млн рублей, рассказал гендиректор предприятия Игорь Куппа. По его словам, в Алтайском крае подобного производства пока нет. Более того, даже по всей Сибири производителей очень мало.
«В Алтайском крае это единственное такое производство. Ближайшие места, где делают такие опоры, — Тюмень и Новосибирск. Всё остальное намного западнее располагается. С учётом всего этого, я думаю, мы наше производство сможем загрузить. И заказчик к нам придёт от Урала до Дальнего Востока», — рассказал Куппа.
Многогранные металлические опоры применяют для освещения населённых пунктов, дорог, развязок и мостов. Эти конструкции весят намного меньше железобетонных, а потому их проще перевозить и устанавливать. Кроме того, столбы можно использовать в качестве опор ЛЭП.
В качестве сырья для опор используют листовой металл толщиной до 200 мм. Западного оборудования в цеху нет, поэтому санкции на работу предприятия никак не повлияли. Например, машина термической резки, которая раскраивает металл, изготовлена в Барнауле. Затем лист «загибается» в трубочку с гранями на специальном гидравлическом листогибочном тандемном прессе. Этот прибор произведён в Китае.
По словам Куппа, производственная мощность цеха должна составить около 4 тысяч металлических опор в год. В «Станкостальконструкции» рассчитывают продавать продукции на 200 млн рублей ежегодно. Впрочем, наращивать производство будут постепенно. Ожидается, что на проектную мощность цех выйдет к 2023 году.
Развитие на фоне санкций
Виктор Томенко назвал запуск серийного производства серьёзным шагом к развитию всего региона. Ведь вслед за металлическими опорами край получит опоры экономические и социальные.
«Конечно, у власти всегда свои параметры, которые наиболее интересны. Это новые рабочие места и все моменты, связанные с налоговыми платежами. Учитывая, что выручка будет около 200 млн рублей, мы можем уже примерно оценить эти показатели. Они не столь большие, но это один из шагов к развитию. В целом у краевого правительства к станкостроительному заводу особое внимание. Это крупное предприятие, которое постоянно развивается и вводит новые мощности. Сегодня серийное производство начинает предприятие, каких пока почти нет поблизости», — рассказал губернатор.
По словам Игоря Куппа, завод, несмотря на санкции, пока не свернул ни одного своего инвестпроекта. В планах компании — за год нарастить производственные объёмы на 15%. Не планируется и сокращения штата. Для достижения намеченных целей нужно, наоборот, расширяться, подчеркнул гендиректор. Сейчас в холдинговой компании трудится около 1900 человек.
Никаким ударом санкции для завода не стали, подчеркнул Куппа.
«Если взять заказы, то на нас это ни коим образом не отразилось. Работа с госзаказчиками идёт в штатном режиме. По итогам года мы рассчитываем выполнить те же самые объёмы. Сырьё подорожало, да. Например, металл на гильзу, которого мы около 500 тонн в месяц используем, вырос в цене на 10%. Это немного. По цветным металлам увеличение более серьёзное. Но их доля в себестоимости гораздо меньше. На гражданской продукции увеличение стоимости побольше, но тоже в пределах 10-15%», — рассказал руководитель завода.
Главный эффект санкций, который почувствовал на себе «станкач», — увеличение нагрузки. Поскольку многие западные производители ушли с рынка, заказчики всё чаще обращаются на барнаульское предприятие.
«Ситуация достаточно напряжённая»
Из-за санкций нагрузка увеличилась и на другие алтайские предприятия, заметил Виктор Томенко. И подчеркнул, что пока все справляются: выполняют цели и задачи, при этом не прибегая к сокращениям. Промышленность, в отличие от других отраслей, в нынешнее время чувствует себя не так тяжело, заметил губернатор.
«С одной стороны, макроэкономическая обстановка и ситуация на предприятиях достаточно напряжённая. С процессами, которые происходят, связана большая тревожность. Сказать, что всё спокойно, сейчас нельзя. Но если мы говорим про промышленность, то ситуация стабильна. Есть запас комплектующих, сырья и материалов: от двух месяцев до полугода на разных предприятиях. Как только стали ясны очертания санкций, все принялись выстраивать новые логистические цепочки», — объяснил Томенко.
Глава региона подчеркнул, что хорошим подспорьем для алтайских предприятий стала поддержка правительства. В кабмине подготовили целый ряд мер, чтобы смягчить последствия санкций. Сейчас в крае активно работают над тем, чтобы помощь получили как можно больше компаний.
«Сейчас ведётся работа по системообразующим предприятиям, перечень которых ведут федеральные власти. Когда мы преодолевали последствия пандемии, у нас в крае в этот список входило четыре предприятия. Сегодня мы включаем туда ещё больше 30. По семи у нас уже есть решения. По восьми ситуацию рассматривают. Я думаю, что два-три десятка наших промпредприятий будут считаться системообразующими. Тогда они получат доступ к льготным кредитам под 11%», — рассказал губернатор.
Кроме того, Томенко анонсировал краевую меру поддержки предпринимателей, которая появится в ближайшее время. Речь идёт о кредитах на пополнение оборотных средств. По данным займам власти компенсируют предприятиям две трети от ставки ЦБ. На эти цели из краевого бюджета направят около 200 млн рублей, отметил губернатор.