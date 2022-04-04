«Предприятие, каких пока нет». В Барнауле не испугались санкций и запустили уникальное для края производство

На Барнаульском станкостроительном заводе (БСЗ) началось серийное производство многогранных металлических опор для освещения. За Уралом столбы почти нигде не делают, а потому на предприятии надеются продавать свою продукцию по всей Сибири.

К запуску цеха в БСЗ готовились два года. И никакие санкции запуститься не помешали: в компании «Станкостальконструкция» (дочернее предприятие БСЗ) организовали работу так, чтобы не зависеть от других. 4 апреля посмотреть на линию производства приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Рассказываем, когда цех начнёт работать на полную мощность, сколько денег это принесёт заводу и как на «станкаче» планируют работать в условиях санкций.

От Урала до Дальнего Востока

Весь проект обошёлся станкостроительному заводу в 88 млн рублей, рассказал гендиректор предприятия Игорь Куппа. По его словам, в Алтайском крае подобного производства пока нет. Более того, даже по всей Сибири производителей очень мало.

«В Алтайском крае это единственное такое производство. Ближайшие места, где делают такие опоры, — Тюмень и Новосибирск. Всё остальное намного западнее располагается. С учётом всего этого, я думаю, мы наше производство сможем загрузить. И заказчик к нам придёт от Урала до Дальнего Востока», — рассказал Куппа.

Многогранные металлические опоры применяют для освещения населённых пунктов, дорог, развязок и мостов. Эти конструкции весят намного меньше железобетонных, а потому их проще перевозить и устанавливать. Кроме того, столбы можно использовать в качестве опор ЛЭП.

В качестве сырья для опор используют листовой металл толщиной до 200 мм. Западного оборудования в цеху нет, поэтому санкции на работу предприятия никак не повлияли. Например, машина термической резки, которая раскраивает металл, изготовлена в Барнауле. Затем лист «загибается» в трубочку с гранями на специальном гидравлическом листогибочном тандемном прессе. Этот прибор произведён в Китае.

По словам Куппа, производственная мощность цеха должна составить около 4 тысяч металлических опор в год. В «Станкостальконструкции» рассчитывают продавать продукции на 200 млн рублей ежегодно. Впрочем, наращивать производство будут постепенно. Ожидается, что на проектную мощность цех выйдет к 2023 году.

Развитие на фоне санкций

Виктор Томенко назвал запуск серийного производства серьёзным шагом к развитию всего региона. Ведь вслед за металлическими опорами край получит опоры экономические и социальные.

«Конечно, у власти всегда свои параметры, которые наиболее интересны. Это новые рабочие места и все моменты, связанные с налоговыми платежами. Учитывая, что выручка будет около 200 млн рублей, мы можем уже примерно оценить эти показатели. Они не столь большие, но это один из шагов к развитию. В целом у краевого правительства к станкостроительному заводу особое внимание. Это крупное предприятие, которое постоянно развивается и вводит новые мощности. Сегодня серийное производство начинает предприятие, каких пока почти нет поблизости», — рассказал губернатор.

По словам Игоря Куппа, завод, несмотря на санкции, пока не свернул ни одного своего инвестпроекта. В планах компании — за год нарастить производственные объёмы на 15%. Не планируется и сокращения штата. Для достижения намеченных целей нужно, наоборот, расширяться, подчеркнул гендиректор. Сейчас в холдинговой компании трудится около 1900 человек.

Никаким ударом санкции для завода не стали, подчеркнул Куппа.

«Если взять заказы, то на нас это ни коим образом не отразилось. Работа с госзаказчиками идёт в штатном режиме. По итогам года мы рассчитываем выполнить те же самые объёмы. Сырьё подорожало, да. Например, металл на гильзу, которого мы около 500 тонн в месяц используем, вырос в цене на 10%. Это немного. По цветным металлам увеличение более серьёзное. Но их доля в себестоимости гораздо меньше. На гражданской продукции увеличение стоимости побольше, но тоже в пределах 10-15%», — рассказал руководитель завода.

Главный эффект санкций, который почувствовал на себе «станкач», — увеличение нагрузки. Поскольку многие западные производители ушли с рынка, заказчики всё чаще обращаются на барнаульское предприятие.

«Ситуация достаточно напряжённая»

Из-за санкций нагрузка увеличилась и на другие алтайские предприятия, заметил Виктор Томенко. И подчеркнул, что пока все справляются: выполняют цели и задачи, при этом не прибегая к сокращениям. Промышленность, в отличие от других отраслей, в нынешнее время чувствует себя не так тяжело, заметил губернатор.

«С одной стороны, макроэкономическая обстановка и ситуация на предприятиях достаточно напряжённая. С процессами, которые происходят, связана большая тревожность. Сказать, что всё спокойно, сейчас нельзя. Но если мы говорим про промышленность, то ситуация стабильна. Есть запас комплектующих, сырья и материалов: от двух месяцев до полугода на разных предприятиях. Как только стали ясны очертания санкций, все принялись выстраивать новые логистические цепочки», — объяснил Томенко.

Глава региона подчеркнул, что хорошим подспорьем для алтайских предприятий стала поддержка правительства. В кабмине подготовили целый ряд мер, чтобы смягчить последствия санкций. Сейчас в крае активно работают над тем, чтобы помощь получили как можно больше компаний.

«Сейчас ведётся работа по системообразующим предприятиям, перечень которых ведут федеральные власти. Когда мы преодолевали последствия пандемии, у нас в крае в этот список входило четыре предприятия. Сегодня мы включаем туда ещё больше 30. По семи у нас уже есть решения. По восьми ситуацию рассматривают. Я думаю, что два-три десятка наших промпредприятий будут считаться системообразующими. Тогда они получат доступ к льготным кредитам под 11%», — рассказал губернатор.

Кроме того, Томенко анонсировал краевую меру поддержки предпринимателей, которая появится в ближайшее время. Речь идёт о кредитах на пополнение оборотных средств. По данным займам власти компенсируют предприятиям две трети от ставки ЦБ. На эти цели из краевого бюджета направят около 200 млн рублей, отметил губернатор.