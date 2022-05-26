Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев уходит в отставку

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев заявил о том, что он покидает свой пост.

«Завтра мой последний день в должности начальника департамента по информационной политике и пресс-секретаря губернатора Алтайского края. Недавно мне исполнилось 60 лет и я решил уйти с государственной службы», — сказал Негреев.

Он поблагодарил Виктора Томенко, а также региональных журналистов за годы совместной работы.

Напомним, что должность пресс-секретаря главы региона Дмитрий Негреев занимал с 2 октября 2018 года.

Ранее он был главным редактором сайта и журнала «ПолитСибРу». Осенью 2017 года Дмитрий Негреев назначен главредом «Сибирской медиагруппы». Решение об этом было принято учредителями. В его обязанности входила разработка и реализация информационной политики холдинга.

Дмитрий Негреев отмечен Благодарственным письмом администрации Алтайского края, Почётной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания, Почётной грамотой администрации города Барнаула.