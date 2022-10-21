Пробки в Барнауле днём 21 октября достигли шести баллов
Заторы наблюдаются и в других частях краевой столицы
21 октября 2022, 14:17, Никита Черников
Пробки в Барнауле днём 21 октября достигли шести баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
На момент публикации заметки наиболее сложная обстановка наблюдается на проспекте Строителей, улицах Челюскинцев и Советской Армии. Также заторы видны в переулке Ядринцева, на проспекте Калинина и улицах Профинтерна, Пионеров, Кулагина и Цеховой.
Кроме того, существенные проблемы с трафиком отмечаются на шоссе Ленточный бор.
Фото: «Яндекс.Карты»
Отметим, что утром в Барнауле также наблюдались большие пробки. В краевой столице сегодня идёт дождь.
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