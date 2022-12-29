НОВОСТИОбщество

Путин подписал закон об ответственности за осквернение георгиевских лент

Теперь они приравнены к символам воинской славы

29 декабря 2022, 20:15, ИА Амител

Георгиевская ленточка / Фото: vesti22.tv
Георгиевская ленточка / Фото: vesti22.tv

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за осквернение георгиевских лент. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, теперь она приравнена к символам воинской славы.

Теперь георгиевская лента может использоваться лишь в целях, которые связаны с исторической памятью. В том числе и во время памятных мероприятий связанных с днями воинской славы России, памятными датами а также в ходе мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

Публичное осквернение символа воинской славы наказывается штрафами до 3 млн рублей, а также лишением свободы на срок до 3 лет. Юридическое лицо может получить штраф от 3 до 5 млн рублей. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета максимальный срок лишения свободы составляет пять лет, а штраф — от 2 до 5 млн рублей.

Комментарии 15

  • тряпочку приравняли к ордену?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • на антенку или зеркало привязывать можно? есть пояснения?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, тряпочку приравняли к ордену? --- На 3 ляма написал
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да ты чепушила конченная, если считаешь Георгиевская лента не чего не значит.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А что значит георгиевская лента? Когда она появилась?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ого, мощно. При такой избыточной реакции закрадываются мысли об истинной ценности так сказать...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • да ты чепушила конченная, если считаешь Георгиевская лента не чего не значит - для вас, например, ничего не значит русский язык. Вы его выучить не сочли нужным. Давайте вас вышлем из страны как предателя?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Лет на восемь припоздал.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Министр обороны Шойгу в интервью Познеру предложил на пять лет садить тех,кто оскорбляет подвиги дедов Красной Армии,кто оскорбляет нынешнюю российскую.По закону как в "цивилизованной" Польше.Тоже много лет прошло с тех пор,а недавно несколько сотен тысяч молодых людей скрылись за границей от мобилизации.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Министр обороны Шойгу в интервью Познеру предложил на пять лет садить - да давайте вообще за все сажать. А лучше всего - превентивно. Посадить всех, а потом специальная комиссия будет решать, кого, на сколько и куда можно выпустить. По аналогии с первородным грехом - родился, виноват. И проблем не будет никаких.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы невнимательны:за оскорбления своей армии сажают во ВСЕХ странах.Иначе что это за оплёванная армия будет?Чересчур много у нас развелось так называемых "либеральных вольностей",в том числе на словах."Злые языки страшнее пистолета",как сказал поэт.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Посадить всех ------ На кол)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Закончики становятся всё интереснее и интереснее.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Скоро сталинские порядки покажутся слишком либеральными! :-)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Которые, на самом деле никакими георгиевскими не являются.
    30 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров