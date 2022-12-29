Теперь они приравнены к символам воинской славы

29 декабря 2022, 20:15, ИА Амител

Георгиевская ленточка / Фото: vesti22.tv

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за осквернение георгиевских лент. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, теперь она приравнена к символам воинской славы.

Теперь георгиевская лента может использоваться лишь в целях, которые связаны с исторической памятью. В том числе и во время памятных мероприятий связанных с днями воинской славы России, памятными датами а также в ходе мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

Публичное осквернение символа воинской славы наказывается штрафами до 3 млн рублей, а также лишением свободы на срок до 3 лет. Юридическое лицо может получить штраф от 3 до 5 млн рублей. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета максимальный срок лишения свободы составляет пять лет, а штраф — от 2 до 5 млн рублей.