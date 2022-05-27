Рабочие сняли весь асфальт с моста на Новом рынке
Сейчас дорожники демонтируют освещение и бордюрные камни
27 мая 2022, 15:40, Илья Звягинцев
Подрядчик завершил фрезеровку старого асфальта на мосту у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
«Продолжается демонтаж опор освещения, трамвайных путей, контактного провода, а также бордюрного камня на трёх и восьмипролётных путепроводах», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на нескольких участках дорог в Барнауле ограничили движение грузовых автомобилей.
Отмечается, что сделано это для того, чтобы обеспечить пропускную способность на время ремонта моста у Нового рынка.
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