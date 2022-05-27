Рабочие сняли весь асфальт с моста на Новом рынке

Подрядчик завершил фрезеровку старого асфальта на мосту у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Продолжается демонтаж опор освещения, трамвайных путей, контактного провода, а также бордюрного камня на трёх и восьмипролётных путепроводах», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках дорог в Барнауле ограничили движение грузовых автомобилей.

Отмечается, что сделано это для того, чтобы обеспечить пропускную способность на время ремонта моста у Нового рынка.