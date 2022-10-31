Срочников осеннего призыва пообещали не отправлять в новые регионы РФ

Срочников осеннего призыва не будут направлять в новые регионы и в зону СВО, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский. Его слова передаёт «Красная звезда».

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — сказал он.

Бурдинский также напомнил, что в ходе осеннего призыва, который продлится с 1 ноября по 31 декабря, планируют привлечь 120 тысяч человек — это на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов. 28 октября глава военного ведомства заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.