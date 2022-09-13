Страх за благоустроенную квартиру побудил жительницу Алтая выплатить алименты

В Алтайском крае угроза продажи квартиры судебными приставами заставила женщину выплатить алименты, сообщает региональная ФССП.

Жительница Славгорода накопила долг в размере 95 тысяч рублей за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

«Игнорировала требования исполнительного документа, в результате чего образовалась внушительная задолженность. В качестве принудительной меры пристав-исполнитель составил акт описи ареста на принадлежащую гражданке благоустроенную квартиру», — рассказали в ведомстве.

Женщине сказали, что в случае неуплаты жильё продадут, чтобы с вырученных денег погасить задолженность. После этого мать оперативно погасила долг.

Ранее труд сделал из жителя Барнаула усердного плательщика алиментов. А в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.