Такой день. Июньская сессия АКЗС и самолёт-амфибия, который тушит лесные пожары

На июньской сессии АКЗС депутаты поддержали инициативу по обращению в Госдуму, чтобы она внесла поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Речь в частности идёт о том, чтобы одобрить умерщвление бродячих собак, которые несут угрозу для человека.

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов рассказал, что реализация действующего федерального закона «Об ответственном обращении с животными» показала неэффективность метода, заключающегося в отлове, стерилизации, вакцинации и выпуске на волю. Возвращённые на улицы после вакцинации и стерилизации собаки нередко продолжают создавать опасность, причиняют вред жизни и здоровью граждан, нападают на домашний скот и диких животных, отметил парламентарий.

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