Такой день. Новый министр транспорта и крупный рок-фестиваль в Бийске

Грандиозный международный рок-фестиваль “Ветер Сибири” впервые пройдёт в алтайском городе Бийске с 12 по 14 августа на территории заброшенного аэропорта. В мероприятии примут участие около 30 групп, включая такие как “Звери”, “Сплин”, “Ария”, “Анимация”, “Тараканы” и многие другие.

Губернатором Виктором Томенко подписано распоряжение о назначении Антона Воронова министром транспорта Алтайского края. К своим обязанностям он приступит с 7 февраля, сообщает пресс-служба главы региона. Воронов назначен на пост министра спустя несколько часов после того, как покинул кресло главы Павловского района по собственному желанию.

Все школы Бийска уйдут на вынужденные каникулы. Решение приняли из-за сложной ситуации с распространением ОРВИ и коронавирусной инфекции. Временная остановка учебного процесса позволит разобщить детские коллективы, что снизит риск распространения болезней.

Депутаты АКЗС намерены выделить 1,3 млрд рублей на модернизацию теплосистемы Ярового. Корректировки в бюджет Алтайского края рассмотрят на февральской сессии.

Суд вынес приговор мужчине, по вине которого на алтайской трассе погибли три человека. Водителя “Гелендвагена“ приговорили к 13 годам колонии.

Смерть Павла Рохлова во время драки на Старом базаре в Барнауле летом 2020 года могла произойти не от удара Михаила Старцева. К такому выводу пришёл кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова г. Москвы Эдуард Туманов.