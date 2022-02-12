Такой день. Открытие барнаульского планетария и борьба против повышения цен на детсады

Корреспондентка amic.ru сходила на открытие обновлённого планетария в Барнауле и узнала, что в нём появился новый телескоп для солнечных наблюдений, аналогов у которого нет по всей Сибири. С началом тёплой погоды начнутся публичные наблюдения за космическими объектами. А вот и наш фоторепортаж с первого дня работы планетария.

Депутат гордумы Барнаула Оксана Молодых готовит письмо мэру города Вячеславу Франку с просьбой сдержать рост цен на детские сады. Она рассказала, что бюджет города позволяет найти 15-20 млн для решения проблемы.

Родителей выставленного на мороз мальчика из Шелаболихинского района лишили родительских прав. Причём наказание коснулось не только матери, которая вместе с сожителем издевалась над ребёнком и его братьями, но и отца, в инциденте не участвовавшего. В органах опеки рассказали, что суд наказал ещё и отца, поскольку того не заботит происходящее с детьми — вместо воспитания он переезжает из района в район и не имеет постоянной работы

Очевидцы смертельной драки в бийском баре рассказали, что погибший омоновец Никита Широбоков провоцировал мастера спорта по боксу Павла Мамешина. По их словам, Широбоков сначала смотрел на Мамешина в упор, а затем подошёл ближе.

Продуктовая корзина в Алтайском крае за январь подорожала на 2,5% — теперь минимальный продуктовый набор стоит 5199 рублей.

Ковид на Алтае вновь обновил рекорд — 4677 новых случаев за сутки. Днём ранее было 4616 заболевших.